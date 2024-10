Comuni, su Stellantis ‘pronti a fare la nostra parte’

agenzia

Richiesta al governo convocazione ai tavoli di crisi del settore

ROMA, 18 OTT – L’automotive è “un settore strategico per l’Italia e noi siamo pronti a fare la nostra parte”. È quanto hanno affermato i comuni che ospitano stabilimenti Stellantis nei loro territori, riuniti in videoconferenza dalla rete Anci Città dei motori. In questa occasione è nato il “coordinamento permanente di sindaci e Comuni” ed è stata avanzata al governo la richiesta di “una convocazione ai tavoli di crisi del settore”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA