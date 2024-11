Comunità palestinese, il Papa ha sempre difeso diritti

agenzia

'Grazie Santità per preoccupazioni di atrocità in Medio Oriente'

ROMA, 17 NOV – “Abbiamo sempre ringraziato Sua Santità per la presa di posizione in difesa dei diritti umani, della giustizia e della Pace nel mondo e particolarmente per il riconoscimento del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione e alla creazione del suo stato libero ed indipendente. Papa Francesco, ha sempre espresso preoccupazione per la lunga sofferenza del popolo palestinese e le atrocità del Medioriente, invitando al rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite e della legalità Internazionale”. Lo dichiara Yousef Salman, presidente della Comunità palestinese di Roma e del Lazio.

