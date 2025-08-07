Con Caronte temperature infernali: farà caldo, molto caldo…

le previsioni

Per iLMeteo.it l'anticiclone africano porta una vera bolla rovente. Una situazione che potrebbe arrivare fino a Ferragosto

Caronte resta a farci compagnia in questo fine settimana portando un caldo intenso e afoso che potrebbe prolungarsi per giorni, fino a Ferragosto, con temperature anche di 40 gradi. Temperature infernali: farà caldo molto caldo, una vera bolla rovente. Insomma, sole, caldo e afa in ulteriore aumento da Nord a Sud.

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Anticiclone africano Caronte sempre presente. La giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento su tutto il Paese; annuvolamenti pomeridiani, peraltro innocui, interesseranno l’arco alpino. Sul resto d’Italia invece il sole e il caldo via via più afoso saranno gli assoluti protagonisti del tempo. Ventilazione debole dai quadranti settentrionali, mari generalmente poco mossi. Successivamente, bel tempo prevalente su tutto il Paese, con caldo in ulteriore aumento.

