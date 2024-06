Con furgone contro il guard rail, 48enne muore a Brescia

agenzia

Incidente in tangenziale Sud, terzo decesso in due giorni

BRESCIA, 02 GIU – Terzo morto sulla strada in poche ore in provincia di Brescia. Dopo i due motociclisti di 26 anni, li avrebbe compiuti oggi, e di 17 anni, deceduti ieri in due separati incidenti a Ossimo e Bienno in Vallecamonica, oggi è morto un 47enne a bordo del suo furgone che si è schiantato in tangenziale Sud a Brescia contro un guard rail.

