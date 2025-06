‘Con il cuore’, si conclude la maratona di solidarietà

agenzia

Ultimi giorni per sostenere le missioni francescane

PERUGIA, 19 GIU – Sta per concludersi la 23/a edizione di “Con il Cuore, nel nome di Francesco”, la maratona di solidarietà dei frati del Sacro convento di San Francesco in Assisi che quest’anno sostiene 20 progetti in 12 Paesi, tra cui il Brasile, Haiti e la Siria, oltre alle mense francescane in Italia. Sarà possibile sostenere la gara benefica fino a domenica 22 giugno telefonando o inviando un sms al 45515, o tramite il sito www.conilcuore.info. Nel quartiere Japigia di Bari – è uno degli esempi indicati dai frati – i francescani cercano di far conoscere a bambini e adolescenti provenienti da contesti familiari difficili un mondo in cui l’educazione rappresenta un’opportunità per costruirsi una vita. Fra Gianluca Catapano, responsabile del progetto, nell’ultimo numero della rivista San Francesco patrono d’Italia, sottolinea: “Per la nostra esperienza, nel lungo periodo è davvero vincente l’accoglienza ad oltranza, senza riserve. Per noi la nostra missione non è solo un lavoro, ma è una concretizzazione della carità cristiana. Per noi educare è uno specifico della carità cristiana”. La comunità dei frati del Sacro convento ringrazia tutti coloro che hanno partecipato fino a questo momento alla campagna solidale e desidera lanciare un ultimo appello: “C’è ancora tempo per contribuire concretamente affinché, anche quest’anno, sia possibile sostenere tutti i progetti e portare aiuto a quanti si trovano in difficoltà in Italia e nel mondo”. Oltre al sito internet, www.conilcuore.info, e al numero solidale 45515, è possibile donare attraverso bonifico bancario intestato alla Onlus “Francesco d’Assisi un uomo, un fratello”: Iban IT 64 R 02008 38278 000103746115.

