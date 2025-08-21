Con la app vede furto in casa dal telefono e fa arrestare ladro

agenzia

E' accaduto nel Pordenonese, carabinieri fermano autore

FONTANAFREDDA, 21 AGO – Mentre si trovava in vacanza in una nota località di mare, attraverso l’app installata sul proprio telefonino, collegata all’impianto di videosorveglianza installato in casa, ha visto “in diretta” un uomo, con il volto coperto da berretto e bandana scuri, e con in mano una torcia elettrica, che si aggirava nella sua abitazione: ha chiamato immediatamente il 112 e i carabinieri hanno arrestato il ladro. E’ successo nella notte del 19 agosto, poco dopo le 4: l’allarme è scattato grazie a una notifica sonora ricevuta dal proprietario sullo smartphone. I militari dell’Arma hanno sorpreso il ladro mentre stava scavalcando il muro di cinta del condominio, con l’intenzione di allontanarsi. L’uomo, di 40 anni, di nazionalità georgiana, nullafacente, è stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato in abitazione. Nella successiva perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro altri oggetti che possono essere ricondotti alla commissione di furti in abitazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA