Con la vittima di oggi sulla Gela-Scoglitti, 58 i ciclisti uccisi sulle strade italiane dall’inizio dell’anno

I DATI

Con la vittima di oggi sulla Gela Scoglitti, l’ex bancario Raffaele Mazza, salgono a 58 dall’inizio dell’anno – 54 uomini e 4 donne, 33 con più di 65 anni – i ciclisti morti in incidenti sulle strade italiane, secondo i dati dell’Osservatorio Asaps-Sapidata. In tutto il 2023 furono 197. Diciotto le vittime a gennaio, il mese per ora più drammatico, 7 a febbraio, 15 a marzo, 14 in aprile e tre finora a maggio. Gli investimenti pirata sono stati 6.

L’Associazione sostenitori della Polizia stradale segnala che la regione più colpita è per ora la Lombardia, con 10 vittime, seguita da Veneto (9), Emilia-Romagna (8), Campania (5), Lazio, Toscana e Friuli Venezia Giulia (4), Piemonte, Sicilia e Sardegna (3).