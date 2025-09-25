Con l’autunno arriva la prima neve in Alto Adige

agenzia

Fiocchi fino a 1.700 metri, imbiancata l'Alpe di Siusi

BOLZANO, 25 SET – Con l’autunno è arrivata anche la prima neve in Alto Adige. Il passaggio di una perturbazione la scorsa notte ha fatto scendere i fiocchi fino a 1.700 metri. Questa mattina si sono così presentate imbiancate le montagne, dalla Malga San Valentino in val Venosta, passando per l’Alpe di Suisi e le Dolomiti fino a Plan di Corones in val Pusteria. La neve ha comunque le ore contate. Le nubi residue presenti al mattino si dissolveranno lasciando spazio al sole, soprattutto sulle vallate più ampie. Le massime a valle non supereranno comunque i 20 gradi, in netto calo rispetto ai quasi 30 gradi di lunedì. Nel pomeriggio ed in serata la nuvolosità tenderà ad aumentare nuovamente con rovesci.

