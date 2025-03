Con Vespucci e Carnevale hotel pieni a Trieste

agenzia

Bilancio positivo di Federalberghi per lo scorso week end

TRIESTE, 04 MAR – “Avevamo già molte prenotazioni all’attivo, considerando l’inizio delle belle giornate e soprattutto le festività legate al Carnevale, poi dopo la notizia dell’arrivo della Vespucci tra le strutture di Trieste abbiamo registrato il pienone”. Guerrino Lanci, presidente di Federalberghi Trieste, parla così di un week end da incorniciare per la città. “C’è chi ha pernottato qui, considerando anche che molte scuole in diverse parti d’Italia erano chiuse per il Carnevale – prosegue Lanci – ma si sono visti anche tantissimi turisti in giornata, per gite più brevi”. Quanto alle provenienze, “qualche vacanziero dall’estero c’è stato, sono soprattutto gli italiani però ad aver scelto Trieste in questi giorni, e tra questi molte famiglie visto che, come detto, tante scuole hanno fatto festa”. Guardando ai prossimi mesi Lanci ricorda che ci saranno altri eventi a trainare gli afflussi in città, tra i quali la fiera Olio Capitale e “un congresso a fine marzo che probabilmente porterà a un sold out in tanti hotel a Trieste. Poi – aggiunge – ci aspettiamo altri turisti per Pasqua, per proseguire con il maxi ponte che comprende il 25 aprile e il primo maggio, per il quale stanno già arrivando prenotazioni, in questo caso numerose anche dall’estero”.

