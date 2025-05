Concertone Taranto, operaio ex Ilva ‘non sottostiamo al padrone’

agenzia

Sul palco lo striscione 'Mai più col cappello in mano'

TARANTO, 01 MAG – “Le cose le dobbiamo pretendere, dobbiamo pretendere di avere un lavoro dignitoso e una vita dignitosa. Per loro, per chi ci comanda, noi dobbiamo fare silenzio, dobbiamo obbedire al padrone. Quello mi è stato detto ieri durante una delle presentazioni del mio libro Malesangue (a cui ha partecipato il commissario di Adi in As Davide Tabarelli, ndr). L’unica cosa che ci è rimasta è la dignità e quella non ce la possono togliere, ci devono ammazzare per toglierci la dignità”. Lo ha detto Raffaele Cataldi, operaio di Ilva in As e autore del libro Malesangue, intervenendo durante il concertone dell’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto insieme a un portavoce del Collettivo di Fabbrica ex-GKN di Campi Bisenzio, che ha ricordato l’impirtanza delle alleanze nelle lotte, e al direttore della casa editrice Alegre Gulio Carella. Sul palco è stato esibito lo striscione ‘Mai più con il cappello in mano’, mentre il pubblico scandiva lo slogan ‘Taranto Libera’.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA