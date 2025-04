Conclave, il card. Becciu verso un passo indietro

Elezioni per il nuovo Papa

A congregazione avrebbe detto di avere comunque diritto di voto

Il cardinale Angelo Becciu avrebbe deciso di fare un passo indietro rispetto alla questione del suo ingresso in conclave. Secondo quanto si apprende da fonti presenti alla congregazione generale di questa mattina, Becciu avrebbe preso la parola per ribadire la sua posizione, quella di avere diritto ad essere elettore. Ma alla fine avrebbe comunque comunicato il passo indietro. Sempre secondo quanto si apprende questa decisione potrebbe essere comunicata in giornata con una nota ufficiale dello stesso cardinale.

