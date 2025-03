Conclusa operazione Fighting Wyvern alla Base Usaf di Aviano

agenzia

Clark: 'I nostri aviatori sono la nostra risorsa più grande'

AVIANO, 21 MAR – Dal 3 al 14 marzo il 31st Fighter Wing ha svolto un’esercitazione multinazionale denominata Fighting Wyvern 25-01, finalizzata ad affinare le capacità di impiego in combattimento agile (Ace, agile combat employment) e rafforzare l’interoperabilità con gli alleati. L’esercitazione è stata progettata per testare la capacità del 31° Fighter Wing di operare in un ambiente ostile e operativamente limitato, integrando al contempo operazioni di difesa combinate con Italia, Slovenia e Croazia. “Esercitazioni come la Fighting Wyvern 25-01 rafforzano le nostre alleanze, assicurandoci di poter operare senza problemi con i nostri partner”, ha affermato il generale di brigata Tad Clark, comandante del 31° Fighter Wing di stanza alla Base Usaf di Aviano (Pordenone). “Insieme, stiamo rafforzando la sicurezza e la stabilità nella regione, migliorando al contempo la nostra capacità di condurre operazioni ACE in qualsiasi ambiente”. L’esercitazione – è stato spiegato – ha evidenziato la solida partnership tra le forze aeree statunitensi, italiane, slovene e croate, dimostrando l’impegno collettivo per la sicurezza e la stabilità regionale. Inoltre, Fighting Wyvern 25-01 ha incluso la collaborazione con i partner interagendo nel contrasto alle minacce dei sistemi a comando remoto. “Questa esercitazione non riguarda solo gli aerei o la strategia; riguarda il nostro personale – ha concluso Clark -. I nostri aviatori sono la nostra risorsa più grande e la loro capacità di innovare e risolvere problemi in ambienti complessi garantisce che rimaniamo pronti per qualsiasi sfida”.

