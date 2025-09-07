Conclusa rimozione bomba nel Fiorentino,riaperta area interdetta

agenzia

In oltre 5.000 evacuati stamani tra Empoli e Vinci

FIRENZE, 07 SET – Rimosso l’ordigno bellico rinvenuto nel cantiere per la costruzione del nuovo teatro in piazza Guido Guerra a Empoli (Firenze): alle 11,20 il convoglio con la bomba è partito in direzione della cava di Calenzano, scelta per il brillamento e alle 11:48 la popolazione ha potuto iniziare a fare rientro nella zona prima interdetta. Lo rende noto la prefettura di Firenze. Stamani, per le operazioni, sono state fatte evacuare 5.195 residenti tra Empoli e Sovigliana, frazione del comune di Vinci. L’ordigno, una bomba d’areo inesplosa di fabbricazione americana, del peso di 250 chili, risalente alle II guerra mondiale, è stato disinnescato dagli artificieri del reggimento Genio ferrovieri dell’Esercito italiano di Castel Maggiore (Bologna).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA