Concorso presidi, Ministero ‘verifiche in corso’

agenzia

Sospesi gli orali. Valditara, 'pronto a segnalare illeciti'

ROMA, 14 APR – Già la scorsa settimana, su indicazione del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stata richiesta una dettagliata relazione in merito alla situazione del concorso a preside in Campania dove la Direzione scolastica regionale, ha disposto la sospensione del calendario degli orali, non ancora iniziati. Il ministero rende noto che si riserva di assumere tutti i provvedimenti necessari e le iniziative opportune presso le sedi competenti per garantire la correttezza e la trasparenza delle prove. “Se dovessero evidenziarsi illeciti di rilievo penale provvederò personalmente a segnalare alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei conti per i profili con rilievo erariale”, dice il ministro Valditara, aggiungendo che “non saranno tollerate opacità”. Il dicastero ricorda che le commissioni d’esame sono scelte a livello regionale e non centrale. Ad oggi in quasi tutte le regioni si stanno regolarmente svolgendo le prove orali del concorso in questione. Sono in corso di esame, ad esempio, ricorsi relativi alle prove scritte per Lazio, Puglia e Calabria, mentre sono stati già rigettati i ricorsi presentati in Veneto e Abruzzo. Il ministero sta seguendo l’evoluzione del contenzioso. “Il Mim continuerà a vigilare attentamente nell’interesse della scuola italiana e dei partecipanti, che con sacrifici ed impegno sostengono le prove concorsuali”, ha concluso il Ministro.

