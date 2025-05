Concorso università pilotato, indagati tre docenti

agenzia

Fari Procura su ateneo Vanvitelli, perquisizione Gdf

SANTA MARIA CAPUA VETERE, 22 MAG – Avrebbero pilotato il concorso per l’ammissione alla scuola di specializzazione in farmacologia e tossicologia clinica indetto dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, favorendo alcuni candidati a discapito di altri, in cambio ovviamente di favori. E’ l’accusa contestata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere guidata da Pierpaolo Bruni a carico di otto persone, sottoposte a perquisizione dalla Guardia di Finanza di Caserta. Tra gli indagati figurano tre professori universitari della Vanvitelli, che avrebbero alterato il concorso nella veste di presidente e membri della commissione concorsuale, e un dirigente amministrativo dell’Ateneo, che avrebbe aiutato i tre docenti nel commettere l’illecito. Indagato anche un dirigente dell’Asl Napoli 2 Nord in servizio a Frattamaggiore, ritenuto colui che avrebbe chiesto ai docenti commissari di alterare il concorso per far vincere alcune persone da lui indicate, provvedendo in cambio a far assumere sempre presso l’Asl napoletana il congiunto di uno dei tre professori (quello che ha svolto il ruolo di presidente della Commissione di concorso). Perquisizioni sono state realizzate anche negli uffici dell’Università Vanvitelli e nella sede di Frattamaggiore dell’azienda sanitaria napoletana. Questa indagine è nata da un’altra inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere sui falsi incidenti stradali, “esplosa” proprio nella giornata di oggi, che coinvolge giudici di pace, avvocati e medici. I finanzieri del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Caserta si sono infatti imbattuti in una conversazione tenuta da uno medici nominati come consulente dai giudici di pace in occasione di un sinistro – poi rivelatosi falso – mentre chiedeva proprio ad uno dei tre docenti della Vanvitelli di far vincere il concorso a delle persone indicate dal dirigente dell’Asl Napoli 2. Così gli investigatori della Guardia di Finanza hanno aperto anche questo ulteriore canale di indagine, scoprendo che il concorso per entrare alla scuola di specializzazione in farmacologia (destinato a laureati non medici) sarebbe stato pilotato.

