Condanna 7 anni per omicidio a scippatore, causò morte a 95enne

agenzia

Arezzo, malvivente assalì anziana e le provocò frattura mortale

AREZZO, 28 GEN – Sette anni per omicidio preterintenzionale e rapina è la condanna in rito abbreviato contro un 37enne di Arezzo, Marco Bruschi che, il 26 giugno 2024, scippò una 95enne, la fece cadere e le provocò così traumi e ferite risultate fatali: l’anziana morì un mese dopo. L’uomo ha usufruito dello sconto di un terzo previsto dal rito alternativo. Lo scippo si consumò nel centro di Arezzo. Il 37enne strappò la borsetta alla signora in via Cesalpino, poi, per fuggire strattonò la 95enne che cadde a terra riportando la rottura di un femore. Ricoverata, l’anziana si spense dopo un mese di sofferenze.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA