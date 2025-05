Condannata per omicidio fidanzato, Cassazione:processo da rifare

agenzia

Supremi giudici, 'andavano calcolate le provocazioni'

PADOVA, 24 MAG – Valentina Boscaro, la giovane condannata a 20 anni di per aver ucciso in auto il fidanzato, Mattia Caruso, dovrà tornare di fronte alla Corte d’Assise per un nuovo processo perchè, secondo la Cassazione, nella determinazione della pena andavano calcolate “le provocazioni” dell’uomo. I supremi giudici hanno annullato con rinvio la sentenza di Appello, che aveva condannato la donna a 20 anni – riconoscendo già una sconto di 4 anni rispetto al primo grado, 24 anni – . Questo, limitatamente alla concessione dell’attenuante delle ‘provocazioni’ che – riferisce la stampa locale – se riconosciuta potrebbe permetterle di ottenere una nuova riduzione fino a un terzo della pena complessiva, cioè di 7 anni. Il fatto avvenne il 25 settembre 2022, nella zona di Abano Terme (Padova). Dopo aver trascorso la serata assieme, la coppia stava tornando in auto verso la casa di lei, quando in macchina scoppiò un litigio: Boscaro confessò poi di aver ucciso il fidanzato con una unica coltellata al costato, perchè lui la stava malmenando. La donna sta scontando la pena ai domiciliari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA