Conferenza sull’Ucraina, denunciati 4 attivisti Militia Christi

Questura di Roma 'censiti 8mila ingressi, criticità accrediti'

ROMA, 10 LUG – Quattro attivisti del movimento Militia Christi che hanno partecipato ad un breve flash mob nei pressi del Centro congressi sono stati identificati e denunciati per manifestazione non preavvisata. Lo fa sapere la questura di Roma, in un bilancio di fine giornata della Confrenza sulla ricostruzione dell’Ucraina in programma anche domani alla Nuvola di Roma. Dalle 6 di questa mattina sono scattate le chiusure a perimetrazione dell’area interessata dagli eventi, che, oltre al Centro congressi, hanno interessato il Palazzo dei congressi con il Media Center del centro accrediti, così come il Museo delle Civiltà per l’inaugurazione di una mostra tematica. Complessivamente sono circa 8mila gli ingressi censiti tra gli ospiti istituzionali ed i contractors intervenuti. Alcune criticità, informa la questura, “si sono registrate nel corso delle procedure di accredito dei numerosi ospiti last minute arrivati, che sono state tuttavia gestite con pragmaticità grazie ad una sinergia tra gli organizzatori e le Forze dell’ordine, anche mediante l’allestimento a vista di gazebo in dotazione a queste ultime per assicurare protezione al pubblico dall’incidenza dei raggi solari”. Durante la mattinata è stata anche gestita una manifestazione di dissenso promossa da frange di attivisti a sostegno della causa climatica provenienti da diversi Paesi. E’ stato consentito lo svolgimento di un presidio durato per circa un’ora e 30 presso la fermata metro Palasport, nel corso della quale, senza criticità, sono stati esposti striscioni e scanditi interventi oratori tematici. In serata, come da programma, alla Nuvola si svolgerà l’evento conviviale per cui è prevista la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

