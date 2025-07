Conferenza sull’Ucraina, messo a punto piano sicurezza a Roma

agenzia

Divieto di sorvolo, bonifiche e niente manifestazioni

ROMA, 09 LUG – Divieto di sorvolo, area cinturata e bonificata, nessuna manifestazione consentita: pronto il piano di sicurezza della questura di Roma per l’Ukraine Recovery Conference 2025. Una vera e propria “città congressuale” sarà allestita nelle prossime ore nel cuore del quartiere Eur, con l’interessamento di un perimetro esteso intorno al Centro Congressi La Nuvola, che ospiterà l’appuntamento internazionale. All’evento – giovedì e venerdì – prenderà parte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nonché 9 capi di Stato, 6 primi ministri e 36 ministri. Al piano operativo concorreranno le forze di polizia, i vigili del Fuoco e l’Ares 118. Sono attesi il presidente del Consiglio e, in occasione dell’evento conviviale in programma nella serata di domani, il presidente della Repubblica. Tra gli ospiti dell’evento figurano circa 4.000 contractors, ossia esponenti del mondo dell’imprenditoria provenienti da tutto il mondo, ai quali saranno affidate le sessioni di lavoro per lo più incentrate nella giornata dell’11 luglio. Il punto è stato fatto nella mattinata odierna nel corso del tavolo tecnico tenuto dal questore di Roma, Roberto Massucci, anche alla presenza di rappresentanti del ministero degli Esteri, dopo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto ieri dal prefetto Lamberto Giannini.

