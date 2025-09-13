Confermata sospensione alle maestre per minacce ad alunni asilo

agenzia

Nel rodigino, accusate di maltrattamenti aggravati continuati

ROVIGO, 13 SET – Confermata la sospensione per un anno delle insegnanti della scuola per l’infanzia di Polesella (Rovigo) accusate di maltrattamenti aggravati continuati in concorso. Il Tribunale del Riesame di Venezia ha rigettato gli appelli proposti dalle tre indagate di 61, 58, e 44 anni che si erano opposte alla ordinanza di misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio di educatrici di infanzia eseguita l’11 luglio scorso. Le indagini erano partite dalla denuncia di un genitore. Gli inquirenti si sono serviti di intercettazioni ambientali. Secondo l’accusa le maestre non si rapportavano con gli alunni nella maniera corretta, facendo loro subire privazioni, minacce e piccoli castighi ingiustificati. La procura di Rovigo, che coordina le indagini svolte dai carabinieri, giovedì ha comunicato agli avvocati difensori del deposito e conferimento finale di tutte le intercettazioni ambientali eseguite nel corso delle indagini, delle quali non è tuttavia ancora stato emesso provvedimento di chiusura.

