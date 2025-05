Coniugi Bassano muoiono in un incidente a Palma di Majorca

agenzia

Erano appena giunti sull'isola, un frontale con un furgone

VICENZA, 13 MAG – Una coppia di Bassano del Grappa (Vicenza), Ottorino Lelio, di 74 anni e Ileana Onisto, di 77, sono morti per le lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto mercoledì scorso a Palma di Majorca. Lo rende noto oggi il Giornale di Vicenza. la coppia era conosciuta per il suo impegno culturale nella città veneta. I coniugi erano appena giunti nell’isola per trascorrere un periodo di vacanze assieme al figlio Tiziano, di 46 anni. Erano saliti su un’automobile a noleggio, con il figlio al volante. Sull’autostrada MA-13, dopo località di La Puebla, la vettura si è scontrata frontalmente con un furgone, che si è ribaltato, finendo sul ciglio della carreggiata. Tiziano Lelio ha riportato contusioni e ferite non gravi, mentre il padre Ottorino è morto poco dopo il ricovero all’ospedale per traumi alla testa. La moglie Ileana è deceduta il giorno successivo. Le salme dei due coniugi sono ancora sull’isola spagnola, in attesa del rimpatrio.

