Coniugi morti in incidente stradale, arrestato 54enne

agenzia

Risultato positivo all'alcol test ed all'uso di droga

ROSARNO, 19 SET – Un uomo di 54 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla polizia di stato con l’accusa di omicidio stradale aggravato. L’accusa a carico dell’uomo é da mettere in relazione ad un incidente avvenuto la sera del 2 agosto scorso, lungo la strada provinciale che collega Rosarno e San Ferdinando, in cui morirono i coniugi Pasquale Papasidero e Silvia Fiumara. L’automobile sulla quale si trovava la coppia si scontrò frontalmente con la vettura condotta dall’arrestato, che rimase ferito in modo non grave. Dagli accertamenti tossicologici eseguiti nei giorni successivi, il 54enne é risultato positivo all’alcol test e all’uso di sostanze stupefacenti. L’arresto dell’uomo é stato fatto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica.

