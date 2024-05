Conosce una donna su sito incontri e la invita a casa, derubato

agenzia

Furto da 20mila euro a Roma, con lei un'amica e bimba di 7 anni

ROMA, 20 MAG – Furto da ventimila euro nella notte in un’abitazione di via Pompeo Magno, nel quartiere Prati a Roma. Il proprietario, un uomo di 75 anni, dopo aver conosciuto una donna su un sito d’incontri l’ha invitata a casa. La donna si è presentata con un’amica e una bambina di 7 anni. Dopo la prestazione avrebbe finto di sentirsi male e ha chiesto all’amica di portarla in ospedale. Solo quando sono andate via l’uomo si è accorto che da un cassetto mancavano gioielli del valore di circa 20mila euro. Sulla vicenda indaga la polizia. Al vaglio le telecamere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA