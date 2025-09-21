Consegna la droga ai carabinieri, “arrestatemi, sono stanco”

agenzia

Ma la quantità consente solo una denuncia a piede libero

VIGEVANO, 21 SET – Alle 5.30 del mattino si è presentato al cancello della caserma della compagnia carabinieri di Vigevano e, in stato di forte agitazione, ha chiesto di parlare con un militare e gli ha consegnato un involucro contenente 67 grammi di hashish, in parte già confezionati in 16 dosi e in parte ancora in un pezzo intero, oltre a un bilancino di precisione. “Arrestatemi, sono stanco di questa vita da spacciatore”, ha detto l’uomo di 54 anni, senza fissa dimora, già noto per diversi precedenti. Ma la sua richiesta non è stata accolta: vista la quantità, i carabinieri hanno potuto solo denunciarlo a piede libero.

