Consigliere FdI chiede di pignorare gli stipendi di Ilaria Salis

'L'europarlamentare deve 80mila euro per occupazione abusiva'

MILANO, 12 GIU – Aler, la società della Regione Lombardia che gestisce le case popolari, “si attivi subito per pignorare i futuri stipendi da parlamentare europea di Ilaria Salis”. É la richiesta del consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano, Enrico Marcora, dopo la notizia diffusa da alcuni organi di stampa alcuni giorni fa secondo cui la neo eletta eurodeputata nelle file di AvS avrebbe un debito di più di 80.000 euro verso Aler Milano per l’occupazione abusiva per 5 anni di un appartamento di proprietà della società. “Direi che la cosa positiva della sua elezione nel Consiglio europeo sia la possibilità di Aler di recuperare l’importante importo dovutogli da Salis”, conclude il consigliere in una nota.

