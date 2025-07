Consiglio di Stato annulla sentenza Tar su Bologna Città 30

agenzia

Il tribunale aveva dichiarato inammissibile ricorso dei tassisti

BOLOGNA, 16 LUG – Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso di due tassisti contro l’istituzione del limite di 30 km/h a Bologna. Il tribunale amministrativo dovrà ora pronunciarsi nuovamente nel merito. “Ci riserviamo di leggere integralmente il provvedimento – dice l’assessore alla mobilità Michele Campaniello, che ha dato notizia del provvedimento – ma affronteremo con serenità anche questo nuovo passaggio al Tar. Su misure apripista come questa è fisiologico dover affrontare passaggi giudiziari. Crediamo che ormai sia un dato acquisito che la città 30 non comporti di per sé ritardi sulla circolazione o disagi, anzi a beneficiarne è la sicurezza e la vita delle persone in strada, confidiamo di poter portare questi elementi all’attenzione del Tar”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA