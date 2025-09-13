Consiglio di Stato non sospende l’abbattimento di due lupi

agenzia

Fugatti, tuteliamo le comunità e gli operatori dell'economia

TRENTO, 13 SET – Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello presentato da alcune associazioni animaliste contro il diniego del Tar di Trento di sospendere urgentemente il decreto di abbattimento dei due lupi in Lessinia. La vicenda è legata alle numerose predazioni avvenute a Malga Boldera e al decreto di prelievo di due esemplari adottato dal presidente della Provincia, con il parere positivo di Ispra, in linea con quanto previsto dalla Legge provinciale 9 del 2018. “La Provincia – commenta il presidente della Provincia Maurizio Fugatti – continua nel proprio percorso per la tutela delle comunità locali e degli operatori dell’economia di montagna”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA