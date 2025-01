Consiglio Liguria dice ‘no’ al rigassificatore a Savona

agenzia

All'unanimità approvata una mozione contro il progetto

GENOVA, 07 GEN – All’unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato una mozione firmata da tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione contro il progetto di trasferimento della nave rigassificatrice Golar Tundra da Piombino (Livorno) a Vado Ligure (Savona). Il documento impegna il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la sua Giunta “a trasformare in atti concreti ed ufficiali della Regione Liguria le dichiarazioni rilasciate alla stampa in merito alla collocazione del rigassificatore Golar Tundra nello specchio acqueo antistante Savona/Vado Ligure esprimendo nelle sedi più opportune le valutazioni su cui trova fondamento la propria contrarietà al fine di bloccare l’iter di trasferimento del suddetto impianto in Liguria”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA