Consorzio turistico Maratea, restaurare la statua del Cristo

'Il simbolo della Perla del Tirreno e della Basilicata'

POTENZA, 01 APR – Un appello per restaurare il Cristo Redentore di Maratea (Potenza) è stato lanciato dal Consorzio turistico della Perla del Tirreno, che, in un comunicato “accende nuovamente i riflettori sulla statua, simbolo di Maratea e della nostra regione. Si tratta di un’opera d’arte che ha segnato e segna la storia non solo della città tirrenica ma di tutta la Basilicata”. “Riteniamo fondamentale riportare l’attenzione della Regione su questo monumento, che – ha specificato il presidente del Consorzio, Biagio Salerno – non rappresenta solo il Golfo di Policastro, ma l’intera area sud della Basilicata. La statua necessita di un urgente intervento di riqualificazione, che deve essere affidato a un’impresa qualificata nel settore. E non solo per sistemare i colpi inferti dal passare del tempo ma anche per risolvere alcune criticità sollevate da un precedente intervento di restauro”. Secondo Salerno, “è necessario riqualificare anche il percorso di accesso alla statua, in modo da garantire l’accessibilità a tutte le persone, comprese quelle con disabilità, consentendo l’accesso anche con sedia a rotelle. Inoltre, è imprescindibile – ha proseguito il presidente del Consorzio – realizzare i servizi igienici e dare un adeguato restauro al monumento, che ormai è il simbolo della nostra comunità. Non possiamo più aspettare, è giunto il momento di intervenire per mettere in sicurezza la statua e consentire una riqualificazione che sia duratura ed efficace, evitando ulteriori interventi a breve. Confidiamo che la Regione risponda prontamente al nostro appello e che il presidente della Giunta, Vito Bardi, prenda a cuore questo nostro appello”.

