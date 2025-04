Consulta, nelle prossime ore il verdetto sul ‘terzo mandato’

agenzia

Ricorso del governo contro la legge della Regione Campania

ROMA, 09 APR – E’ attesa nelle prossime ore la decisione della Corte Costituzionale sul ‘terzo mandato’, il ‘verdetto dovrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi quando si saprà se la Consulta ha respinto o meno il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri contro la legge regionale della Campania, approvata lo scorso novembre, che consente il terzo mandato per il governatore regionale in carica. La legge nazionale, invece, pone il limite dei due mandati consecutivi come ‘paletto’.

