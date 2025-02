Contadino 74enne muore durante lavori in un bosco in Alto Adige

agenzia

Incidente nel primo pomeriggio a Luson

BOLZANO, 17 FEB – Un contadino di 74 anni ha perso la vita durante lavori in un bosco a Luson, in Alto Adige. La disgrazia si è verificata verso le ore 13 nella piccola frazione Oberpetschied, a monte della località della valle Isarco. Sul posto sono intervenuti la Croce bianca con il medico d’urgenza e i Carabinieri, ma per l’anziano non c’era più nulla da fare.

