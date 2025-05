Conte, ‘Meloni condanni condotta criminale di Netanyahu’

agenzia

'In piazza il 7 giugno a Roma non è propaganda'

NUORO, 29 MAG – “Questo governo fa felici le banche e le lobby delle armi, mentre dimentica i cittadini alle prese col caro vita, il caro bollette e taglia la sanità. Peraltro adesso con un decreto vogliono anche mettere un freno a chi protesta. Intanto noi ci troveremo il 7 giugno a Roma in piazza per dire no a questo genocidio, alla mattanza di bambini a Gaza”. Giuseppe Conte rilancia da Nuoro la manifestazione che vedrà in piazza il M5s insieme a Pd e Avs. Risponde poi all’affermazione di Tajani, secondo il quale su Gaza l’opposizione fa propaganda: “Io non so a quale propaganda si riferisca Tajani. In realtà poco fa ha dichiarato, ho letto un’agenzia, che loro hanno fatto tantissimo per Gaza. Allora se vogliono fare tantissimo innanzitutto sarebbe non solo simbolico, ma di alto valore politico che Meloni dichiari la condanna della condotta criminale di Netanyahu. Non riescono a condannare una condotta criminale, quindi come puoi dire Tajani che hanno fatto tantissimo?”. “Poi – aggiunge – servono azioni concrete. Basterebbe disporre e promuovere all’interno dell’Unione Europea il totale embargo delle armi nei confronti di Israele e vedrete che da domani Israele cambia atteggiamento, perché se non viene approvvigionato di forniture militari non va da nessuna parte. E certo – ribadisce il leader dei cinquestelle – deve interrompere il genocidio. Basterebbero delle sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di Netanyahu e dei suoi ministri e di tutti coloro che si stanno direttamente rendendo responsabili di questo genocidio”.

