Contestata preside liceo Roma, reggenza ad altro dirigente

Usr, avvicendamento temporaneo per motivi di salute

ROMA, 30 MAG – Cambio al vertice del liceo scientifico Righi di Roma, considerato tra i migliori della capitale: la preside Orsini, per motivi di salute, verrà sostituita in questa ultima parte dell’anno dalla collega Gemma Stornelli, che già dirige il liceo classico limitrofo, il Tasso. E’ un “affiancamento in maniera del tutto temporaneo, per reali motivi di salute, data la delicata parte dell’anno scolastico che richiede provvedimenti indifferibili”, precisa Anna Paola Sabatini, direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Esultano i rappresentanti dei genitori perchè la preside Orsini era stata accusata di essere troppo autoritaria e di non aver saputo ascoltare le ragioni di studenti, famiglie e di una buona parte dei docenti. Il Consiglio d’istituto si era mosso anche con lettere all’Ufficio scolastico regionale ed era riuscito a far arrivare il caso in Parlamento. “La Comunità del Liceo Righi, unita e coesa, ha dimostrato in questi giorni di essere un esempio per tutte e per tutti. Un esempio, soprattutto per i più giovani, di come, quando si combatte per una causa giusta, non bisogna arrendersi, ma restare uniti, con forza, determinazione e rispetto reciproco. Docenti, studentesse, studenti, genitori: tutte le componenti hanno agito insieme, con responsabilità e spirito di comunità, perché la scuola è, prima di tutto, comunità”, afferma Cecilia Friedingsdorf presidente del Consiglio d’Istituto del Righi. Ma le parole e le critiche mosse in queste ore e nei mesi scorsi alla dirigente scolastica non sono piaciute nè al direttore dell’Ufficio scolastico nè ai presidi di Anp. “Esprimo profonda amarezza per gli atteggiamenti poco consoni, oltre che da parte degli studenti, anche da parte di chi dovrebbe svolgere, rispetto a questi, una funzione educativa e di esempio che mal si concilia con le dichiarazioni che si leggono”, afferma Anna Paola Sabatini. E per Mario Rusconi e i presidi di Anp Roma e Lazio, “la preside Orsini, stimata e apprezzata professionista sia dai colleghi che dagli uffici competenti oggi, è vittima di un attacco” che attribuisce “al suo carattere e ai suoi rapporti talvolta disaccordi con studenti e genitori il motivo dell’avvicendamento. Nulla di più falso”. “A titolo personale e a nome di tutti i colleghi di Roma che rappresento – conclude Rusconi – va la massima stima, solidarietà e comprensione alla dirigente del Righi”.

