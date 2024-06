Contestatori al gazebo della Lega in piazza Duomo a Milano

agenzia

Alla chiusura della campagna oltre 300 partecipanti

MILANO, 01 GIU – Un gruppetto composto da una ventina di contestatori ha tentato di avvicinarsi al gazebo della Lega in piazza Duomo, allestito dietro la cattedrale a poche decine di metri dal palco sul quale è in corso la chiusura della campagna elettorale del partito a Milano con il segretario Matteo Salvini e il generale Roberto Vannacci. I manifestanti, che hanno esibito cartelloni con scritto “Vannacci sei normale?” e “sul mio corpo decido io” avrebbero tentato di strappare un manifesto del Carroccio. Gli agenti della polizia sono intervenuti immediatamente e li hanno allontanati senza che si creassero particolari tensioni. Intanto in piazza, dove alla presenza di circa 300 persone è appena iniziato l’evento, sono arrivati Salvini e Vannacci.

