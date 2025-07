Continua superamento soglia attenzione ozono a Trieste

agenzia

Precauzioni almeno fino a venerdì prossimo

TRIESTE, 01 LUG – Il Comune di Trieste, in applicazione del vigente Piano di Azione Comunale (approvato con D.G. n. 31 del 11.2.2013) per contenere gli effetti delle alte concentrazioni di ozono (O3) in atmosfera ha comunicato che, dalle previsioni odierne di ARPA-FVG si evidenzia la permanenza della soglia di attenzione (120 microgr/mc) di ozono atmosferico nel territorio comunale di Trieste, per tutta la settimana, sino a venerdì 4 luglio compreso, dovuto al mantenimento delle condizioni meteo. Il Comune ha pertanto invitato la cittadinanza e in particolare le fasce più sensibili della popolazione, ad adottare le precauzioni per limitare l’esposizione a questo tipo di inquinante. Soggetti sensibili sono bambini, anziani e chi svolge attività fisica all’aperto (lavoratori e sportivi); sono a rischio persone asmatiche e con patologie cardiologiche e polmonari. Si consiglia loro di evitare di svolgere attività fisica all’esterno specie nelle ore calde della giornata e di attenersi a una alimentazione ricca di antiossidanti (vitamina C, vitamina E e selenio).

