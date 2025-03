Contrasto pedopornografia, 4 arresti e 3 denunce in Toscana

agenzia

Rinvenuti migliaia di files

FIRENZE, 05 MAR – Quattro arresti, tre denunce e sette perquisizioni. È il bilancio di un’operazione della polizia postale di contrasto alla pedopornografia. Per diversi mesi gli investigatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Toscana, su impulso del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online del servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica, hanno monitorato, si spiega, le attività di 7 persone, tutti uomini tra i 30 e i 70 anni, intenti a scaricare e condividere incessantemente video e foto di natura pedopornografica, raffigurante minori, anche in tenerissima età e infanti, in atti sessuali tra loro o con adulti. Le indagini hanno consentito di identificare gli utenti sospettati di detenere e diffondere il materiale pedopornografico e Pisa, Livorno, Pistoia e Prato. I sospetti, quasi privi di precedenti penali, sono impiegati, operi e pensionati. Sulla scorta degli elementi raccolti, la Procura di Firenze ha disposto le perquisizioni che sono state eseguite dalla polizia postale per la Toscana con l’impiego di 30 operatori. Nel corso delle attività sono stati rinvenuti migliaia di files a contenuto pedopornografico, in alcuni casi anche ordinati meticolosamente per categorie di interesse, evidenza che denota una dedizione ossessiva dei predetti alla detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.

