Controesodo: bollino nero in A4, 7km coda al Lisert Trieste

agenzia

Oggi non possono transitare i mezzi pesanti

TRIESTE, 23 AGO – Code lunghe fino a 7 chilometri si sono verificate oggi alla barriera autostradale del Lisert, in A4, in uscita da Trieste. E’ il controesodo del fine settimana da bollino nero in Autostrada Alto Adriatico. Anche in A23 si sono formate code per i turisti austriaci e tedeschi diretti alle località turistiche o, al contrario, che rientrano verso i rispettivi Paesi. Come sempre, oggi i mezzi pesanti non posso transitare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA