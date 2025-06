Controlli antidroga in movida romana, nove persone arrestate

agenzia

Azione di contrasto dei Carabinieri

ROMA, 29 GIU – Nove persone arrestate per reati in materia di stupefacenti è il bilancio dell’ azione di contrasto da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma allo spaccio di stupefacenti nella capitale, soprattutto nei luoghi di ritrovo, maggiormente frequentati dai giovani. Nel quartiere Alessandrino, è stato arrestato un 25enne romano trovato in possesso di 45 g di cocaina divisi in 72 involucri, 2 g di hashish e 21.000 euro in contanti. A largo di Porta San Pancrazio, è stato arrestato un 36enne romano che, a bordo di un’auto Bmw, aveva 15 involucri di cocaina e 12 g di crack e 390 euro in contanti. Nella successiva perquisizione domiciliare è stata rinvenuta un’agenda con i nominativi degli acquirenti e l’ indicazione del tipo e quantità della sostanza ceduta. Nei pressi di un locale, inoltre, i Carabinieri hanno arrestato un 30enne e una 34enne romani, a bordo di un’autovettura a noleggio, trovati in possesso di 10 dosi di cocaina, 4 g di crack divisi in 7 involucri e 495 euro in contanti. Arrestato anche un 29enne romano alla guida di una moto, in possesso di 25 dosi di cocaina, 13 di crack e 270 euro. Al Quarticciolo, in via Ostuni, arrestata una donna di 30anni sorpresa mentre cedeva una dose di stupefacente ad un ragazzo. Alla vista dei militari, la donna si dava alla fuga disfacendosi della sostanza stupefacente successivamente recuperata, prima di essere bloccata. Ad esito di ispezione e perquisizione, i Carabinieri hanno poi rinvenuto 7 dosi di crack. Sempre al Quarticciolo, in via Cerignola, arrestato un cittadino egiziano di 40 anni notato mentre nascondeva delle dosi all’interno di residui di laterizi, per poi cederne due, previa consegna di denaro, a dei ragazzi. Ispezionati i luoghi, i Carabinieri hanno rinvenuto nella sua disponibilità 12 dosi di cocaina. A San Basilio, arrestato un 40enne romano a bordo di un’auto e trovato in possesso di 25 dosi di cocaina e 660 euro. A piazza Trilussa, infine, è stato arrestato un cittadino egiziano nell’atto di cedere un involucro contenente 1g di hashish a un turista statunitense.

