Contromano in A22 a Bolzano, aveva tasso alcolemico di 1,69

Procura chiede l'archiviazione a seguito di morte del reo

BOLZANO, 30 LUG – In relazione al grave incidente verificatosi lo scorso 15 giugno sulla autostrada del Brennero la Procura di Bolzano comunica che è pervenuto l’esito delle analisi dei liquidi biologici di Tobias Tappeiner, l’automobilista che guidò contromano prima di scontrarsi con la vettura di una famiglia altoatesina che rimase gravemente ferita nello scontro. Dall’analisi è emerso che Tappeiner aveva un tasso di alcolemia pari ad 1,69 g/L. L’analisi sulla presenza di altre sostanze ha dato esito negativo. È stata formulata una richiesta di archiviazione per estinzione del reato a seguito di morte del reo che non è stata ancora trasmessa al Giudice per le indagini preliminari, informa la Procura.

