Contromano lungo raccordo, tasso alcol triplo oltre il limite

agenzia

Automobilista 57enne fermato e denunciato dalla polizia a Siena

SIENA, 01 SET – Prima si è reso protagonista di un incidente stradale poi in auto ha imboccato e percorso contromano il raccordo Siena-Bettolle venendo poi bloccato dalla polizia nel Senese, all’altezza della Colonna del Grillo. Sottoposto all’alcol test il guidatore, un 57enne italiano, è risultato avere un tasso alcolemico di oltre il triplo rispetto alla misura consentita secondo quanto rende noto la questura di Siena spiegando anche che l’uomo è stato denunciato per guida sotto effetto di alcol. A far scattare l’emergenza sono state le numerose segnalazioni al 112. Dagli accertamenti è anche emerso che il 57enne stava guidando senza patente perché revocata nel 2023 a seguito di condanna per guida in stato di ebrezza alcolica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA