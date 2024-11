Convalidato arresto per ragazzo che ha accoltellato il padre

agenzia

Sarà trasferito dalla comunità dov'è ora in carcere a Treviso

TRIESTE, 18 NOV – Il Gip del Tribunale ha convalidato l’arresto del ragazzo di 14 anni che venerdì sera, a Prodolone, frazione di San Vito al Tagliamento (Pordenone), ha accoltellato il padre al culmine di un litigio nell’auto di quest’ultimo. Secondo quanto stabilito dall’autorità giudiziaria, l’adolescente sarà chiuso nel carcere minorile di Treviso. Per il momento si trova in una comunità protetta. Il ragazzo era presente al momento dell’ udienza di convalida e, secondo quanto si è appreso, ha risposto alle domande che gli sono state poste ed è stato collaborativo. Intanto sarebbero in miglioramento le condizioni del padre che è in via di guarigione dopo essere stato ferito con quattro coltellate. L’adolescente sarebbe un ragazzo molto studioso, con un alto rendimento scolastico, e nulla avrebbe mai fatto ipotizzare che potesse nutrire un rancore così profondo nei confronti del padre, tale da colpirlo con un coltello. I genitori sono separati da tempo e l’uomo si sarebbe ricostruito una nuova famiglia. Si tratta di persone molto note nella zona e tranquille.

