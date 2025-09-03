Convegno con Albanese solo on line ‘per sicurezza relatori’

agenzia

Organizzato dal Consiglio nazionale forense, in programma domani

ROMA, 03 SET – Il convegno del 4 settembre organizzato dal Consiglio nazionale forense e dalla Scuola superiore dell’Avvocatura dal titolo “Guerra e diritti umani: Gaza, Cisgiordania e Israele. Le violazioni dei diritti umani a Gaza e nei territori occupati”, che prevede la partecipazione – tra gli altri – della relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, inizialmente previsto in presenza, si svolgerà su piattaforma telematica. La decisione, informa il Cnf, “è stata presa per garantire la più ampia partecipazione agli interessati e adeguata sicurezza a tutti i relatori, anche alla luce di alcune prese di posizione duramente critiche verso alcuni di essi, in un contesto in cui non sono mancate tensioni”.

