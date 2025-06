Copasir, ‘stupore per le dichiarazioni di Paragon’

agenzia

'Pronti a desecretare l'audizione dei loro rappresentanti'

ROMA, 09 GIU – Il Copasir “prende atto, con stupore, del contenuto delle dichiarazioni attribuite alla società Paragon Solutions dal giornale israeliano Haaretz secondo le quali la società avrebbe deciso di rescindere i propri rapporti contrattuali con le Agenzie di intelligence italiane in quanto il Governo e il Parlamento, a loro dire, avrebbero rifiutato di utilizzare i servizi dalla stessa offerti per verificare se il giornalista Francesco Cancellato fosse stato sottoposto ad attività di captazione attraverso lo spyware Graphite”. Il Copasir si è detto pronto a desecretare i contenuti dell’audizione dei rappresentanti dell’azienda dello scorso 9 aprile per dimostrare la correttezza del proprio operato “anche a tutela della serietà del lavoro svolto”.

