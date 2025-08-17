Coppia di turisti dispersa in mare a Lignano

agenzia

Sarebbero giovani. I bagnanti non li hanno visti riemergere

TRIESTE, 17 AGO – Una coppia di turisti – sembra un ragazzo e una ragazza – di nazionalità austriaca risultano dispersi nelle acque di Lignano Sabbiadoro (Udine), nella zona denominata Ufficio 13. Le ricerche sono iniziate poco dopo che i due ragazzi si sono tuffati, nel primo pomeriggio, e non hanno più fatto ritorno a riva. Alcune barche presenti in zona, mezzi delle forze dell’ ordine e dei soccorsi sono stati attivati insieme con un elicottero e stanno effettuando perlustrazioni della costa. A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che, non vedendoli riemergere, hanno fatto scattare le operazioni di ricerca.

