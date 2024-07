Coppia friulana in vacanza muore in moto in Bulgaria

agenzia

Erano diretti in Turchia per una vacanza con i figli

PREMARIACCO, 16 LUG – Una coppia, Claudio Tomat, di 50 anni, e la moglie Erica Cantarutti, di 48, di Premariacco (Udine), sono morti in un incidente stradale accaduto in Bulgaria durante un viaggio in moto verso la Turchia, meta delle loro vacanze, dove avrebbero dovuto raggiungerli i due figli, in aereo, nei prossimi giorni. L’incidente – uno scontro frontale con un altro veicolo – è avvenuto nella zona di Berkovica, a pochi chilometri dal confine con la Serbia, vicino al bivio per il villaggio di Komarevo, sulla strada statale 81, che collega i comuni di Montana e Berkovica alla capitale Sofia. Le autorità bulgare hanno comunicato il decesso della coppia a quelle italiane: è stata l’ambasciata a Sofia a mettersi in contatto prima con il comune friulano e quindi con i carabinieri per riferire ai figli e agli altri parenti la tragica notizia.

