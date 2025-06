Coppia rapinata in casa a Roma, rubati Rolex, gioielli e le fedi

agenzia

Hanno minacciato marito e moglie,si sono fatti aprire cassaforte

ROMA, 31 MAG – Momenti di paura nella notte per una coppia di romani rapinata in casa. E’ accaduto intorno alle 4 in via Marco Marulo, in zona Laurentina. I tre rapinatori sono entrati nell’abitazione forzando una portafinestra. Una volta all’interno hanno minacciato l’uomo e la donna, entrambi romani di 49 e 50 anni, facendosi aprire la cassaforte. Sono scappati con tre Rolex, monili in oro e le fedi. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Esposizione.

