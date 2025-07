Coppia sequestrata in casa a Roma, regia di un boss dal carcere

agenzia

L'episodio a maggio, sei arresti. Indagini della Dia di Roma

ROMA, 14 LUG – Marito e moglie erano appena rincasati quando, una volta aperta la porta di casa, sono stati sorpresi di spalle da quattro malviventi che li hanno aggrediti e sequestrati: volevano che consegnassero loro le chiavi dell’appartamento affidategli da una coppia di amici momentaneamente fuori città. I sei presunti responsabili sono stati arrestati stamani dalla Polizia per sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi dopo un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma. Tutto è cominciato lo scorso maggio, quando alla Sala Operativa della Questura è giunta la segnalazione di un gruppo di malviventi che cercavano di introdursi in un appartamento in via di Val Melaina, nella prima periferia di Roma. Sono intervenuti i Falchi, che sono riusciti a bloccare sulle scale, mentre provavano a fuggire, tre delle quattro persone che avevano fatto irruzione in casa. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato gettato a terra e colpito alla testa col calcio di una pistola, alla donna è stata tappata la bocca per impedirle di chiedere aiuto. Ad entrambi, poi, sarebbero stati sottratti i rispettivi cellulari. Una volta immobilizzati sotto la minaccia di una pistola e di due coltelli, uno dei quattro avrebbe avviato una videochiamata con un uomo dal marcato accento campano, che a suo dire si trovava in carcere, e che intimava alla coppia di consegnare alle persone lì presenti il mazzo di chiavi. Avrebbe anche intimato ai suoi sodali di tagliare l’orecchio all’uomo e di far picchiare la moglie. A quel punto la donna per paura ha deciso di soddisfare ogni richiesta della banda: dalla consegna del fatidico mazzo di chiavi, a tre mila euro in contanti. La parte restante dei loro averi è stata poi saccheggiata dal gruppo e ritrovata, insieme alla pistola e ai coltelli, al momento del fermo della polizia.

