Cordata di alpinisti bloccata in parete sulle Alpi Giulie

Nel tarvisiano. Soccorsi impegnati. Cattive previsioni meteo

TRIESTE, 15 GIU – Squadre di soccorso di terra del Cnsas Fvg si stanno portando all’attacco del sentiero per tentare di raggiungere una cordata di alpinisti (un uomo e una donna) rimasta bloccata in parete sulla Cima Piccola della Scala, nel Gruppo di RioBianco (Alpi Giulie), lungo la via Piemontese Ive, una via di difficoltà di IV grado superiore. I soccorsi dovranno camminare per un paio di ore ancora per raggiungere il Bivacco Gorizia dove valuteranno se giungere alla base della parete e iniziare la scalata in notturna per raggiungere la cordata e aiutarla oppure attendere domattina. In ogni caso cercheranno di rimanere in contatto con loro ma, se non riuscissero a scalare e raggiungerli stanotte per un peggioramento del meteo si dovrà attendere le prime luci dell’alba per valutare anche, sempre meteo permettendo, un recupero con l’elicottero. L’allarme è giunto intorno alle 21.30 alla stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, attivato insieme con la Guardia di Finanza dalla Sores dopo una chiamata al Nue112 da parte dei due alpinisti. La cordata è in buone condizioni di salute, nessuno dei due ha problemi sanitari, ma hanno segnalato che durante la discesa in corda doppia le corde si sono incastrate e quindi sono rimasti bloccati. Si trovano tra il terzo e il secondo tiro (o lunghezza) della via. Nella zona sono previsti temporali durante la notte e per la domani le previsioni meteorologiche non sono buone.

