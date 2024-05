Corona riceve il passaporto, ‘riconoscimento per le ingiustizie’

agenzia

Lo scorso aprile la revoca della sorveglianza speciale

MILANO, 24 MAG – Fabrizio Corona è tornato in possesso del suo passaporto, dopo che i giudici della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano hanno deciso lo scorso 19 aprile di non applicare alcuna sorveglianza speciale nei suoi confronti in quanto non è più “socialmente pericoloso”. Avere nuovamente il documento era una delle priorità dell’ex fotografo dei vip che, avendo terminato di scontare le condanne definitive lo scorso settembre, già da tempo diceva di volere andare negli Stati Uniti per diventare “famoso”. Nel provvedimento di revoca della misura, comminata a Corona nel 2012 e che la Questura aveva chiesto nei mesi scorsi di rinnovare, i giudici avevano sottolineato anche il suo “positivo percorso di risocializzazione”, passato per “cure psichiatriche e mediche” e di “disintossicazione”. Corona, 50 anni, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto del passaporto, spiegando di portarlo “nel cuore” come “riconoscimento per tutte le battaglie e anche per le ingiustizie” subite. “La gioia di farsi un viaggio a Los Angeles, come a Rio – scrive -, è una libertà che da oggi come cittadino libero, europeo e del mondo, mi potrò permettere, esattamente senza dover pianificare tutto come un pollo dentro un recinto”. L’ex re dei paparazzi ha annunciato di recente anche che diventerà papà per la seconda volta.

