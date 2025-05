Corona rubata a Ramelli, La Russa e FdI la rimettono

agenzia

Questo pomeriggio nuova posa in via Paladini

(v. “FdI denuncia il furto di una corona..” delle 09.52) (ANSA) – MILANO, 05 MAG – Dopo il furto denunciato oggi da Fratelli d’Italia Milano della corona posta in memoria di Sergio Ramelli lo scorso 29 aprile, alcuni esponenti del partito guidati dal presidente del Senato Ignazio La Russa sono tornati in via Paladini, dove il diciannovenne venne aggredito cinquant’anni fa e hanno deposto una nuova corona commemorativa. Oltre a La Russa erano presenti, fra gli altri, la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti e il deputato Riccardo De Corato.

